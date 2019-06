Oro: febbre rialzista potrebbe continuare fino a toccare i 1600 dollari l'oncia (analisti)

Alessandra Caparello 21 giugno 2019 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

La corsa all’oro potrebbe arrivare a toccare i 1600 dollari l’oncia. La previsione è quella fornita dagli analisti di Citi.Il metallo giallo è visto di buon occhio per le sue capacità difensive, non pagando dividendo o interessi, è più attraente come asset alternativo a basso rischio da tenere quando i tassi di interesse sono bassi e gli investitori sono poco attratti dalle obbligazioni.Questo, secondo gli analisti di Citigroup, spiega il fatto che questa "febbre dell'oro rialzista è giustificata", e dicono che il metallo giallo potrebbe raggiungere tra i 1.500 dollari a 1.600 dollari l'oncia nei prossimi 12 mesi, e 1.500 dollari entro la fine del 2019 nella più ottimistica delle loro previsioni.