Oro: "commenti di Powell hanno avuto un effetto misto" (analisti)

Daniela La Cava 14 maggio 2020 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Movimenti rialzisti (seppur contenuti) per le quotazioni dell'oro. Come sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, "l'oro mantiene una posizione solida ed al momento è scambiato ben al di sopra di 1.700 dollari con il prezzo spot che si sta consolidando intorno a 1.715 dollari". Secondo l'esperto i commenti di Jerome Powell hanno avuto un effetto misto. "Il presidente della Federal Reserve ha da un lato affermato che l'economia probabilmente rimarrà debole (in altre parole, una ripresa a forma di V dovrebbe essere considerata quasi utopica) - spiega De Casa -, mentre dall'altro lato, ha affermato che vede poche possibilità di tassi di interesse negativi. Il primo punto è probabilmente positivo per la domanda di oro come investimento, mentre il secondo potrebbe avere l'effetto opposto".