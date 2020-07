Oro alle stelle, indebolimento dollaro altro elemento di supporto (analisti)

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Inarrestabile la corsa dell'oro, con le quotazioni che sono schizzate alle stelle. Secondo la view di Carlo Alberto De Casa, è " una fase in cui non importa se le Borse salgono o scendono: gli investitori acquistano comunque oro". "L'indebolimento del dollaro visto negli ultimi giorni è stato un altro elemento di supporto", spiega l'esperto, secondo cui gli investitori continuano a scommettere su ulteriori decisioni accomodanti da parte delle banche centrali al fine di mitigare l'impatto della crisi post Covid-19.Dal punto di vista tecnico, De Casa spiega che il sorpasso di quota 1.790 dollari l'oncia ha fatto spazio ad un ulteriore rialzo e il lingotto è salito sopra 1.810 con la quinta sessione di fila in positivo. Il prezzo dell'oro è ora solo del 6% inferiore al suo massimo storico in dollari, mentre il prezzo in euro e altre valute rimane vicino al suo record storico".