Musk si dichiara fan del bitcoin e chiarisce su Dogecoin (che fa sboom a -70%)

Titta Ferraro 1 febbraio 2021 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

Elon Musk lancia un altro assist al Bitcoin dichiarando di essere un sostenitore della più grande criptovaluta. Parlando sull'app Clubhouse - social network che si basa solo ed esclusivamente sugli audio - il patron di Tesla ha detto che pensa che il "Bitcoin sia una buona cosa", aggiungendo che è "in ritardo alla festa" e avrebbe dovuto comprare la criptovaluta otto anni fa.Le parole di Musk hanno sostenuto le quotazioni del bitcoin si è spinto fino ad area 34.500 $ per poi assestarsi a 34.200. Lo scorso 29 gennaio il prezzo della criptovaluta è balzato fino a +16% a oltre 38.000 dollari dopo che Musk ha cambiato il suo profilo Twitter in "#bitcoin".Nel suo intervento a Clubhouse, Musk ha detto che non ha una visione forte sulle altre criptovalute e che i suoi commenti su Dogecoin (arrivato a balzare di +800% dopo il tweet di Musk in cui diceva che Dogecoin è la sua "criptovaluta preferita") sono intesi come barzellette, aggiungendo che "il risultato più ironico sarebbe che Dogecoin diventa la valuta della Terra in futuro". Dogecoin è entrata tra le prime 10 criptovalute per valore di mercato la scorsa settimana prima di precipitare durante il fine settimana (oltre -70% sabato).