MicroStrategy fa incetta di bitcoin con acquisti per oltre 1 miliardo

Titta Ferraro 25 febbraio 2021 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

MicroStrategy fa nuovamente incetta di Bitcoin. La società di business intelligence ha acquisito altri 19.452 Bitcoin per un valore di circa $ 1,026 miliardi. Ad annuncialo è stato via Twitter il ceo della società, Michael Saylor, specificando che l'asset è stato acquistato a un prezzo medio di $ 52.765. Oggi il bitcoin viaggia a cavallo dei 50.000$ dopo il lieve recupero di ieri (lunedì e martedì la criptomoneta aveva segnato forti ribassi allontanandosi dai top storici in area 58.000$).Venerdì scorso MicroStrategy aveva annunciato di aver raccolto più di $1 miliardo con l’emissione di debiti per finanziare ulteriori acquisti della criptovaluta. Importo superiore di oltre $ 100 milioni rispetto alla sua offerta iniziale di $ 900 milioni.MicroStrategy adesso detiene ora circa 90.531 Bitcoin e risulta il più grande investitore istituzionale nell'asset digitale. Secondo i dati su BitcoinTreasuries, MicroStrategy precede Tesla, Galaxy Digital e Square.