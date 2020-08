Mercati: due scenari opposti di sentiment e le possibili reazioni di oro, argento e azioni

Redazione Finanza 21 agosto 2020 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

I recenti cali di oro e argento, dopo i balzi record in questo 2020, hanno alimentato tra gli investitori dei dubbi sul fatto che ci sia stato un cambiamento sostanziale nel sentiment di mercato.Ma in che modo un cambiamento nel sentiment economico e di rischio influirà sulle classi di attivi?Mobeen Tahir, Associate Director Research di WisdomTree, ipotizza due scenari: il primo, se il sentiment migliora, vede gli asset di rischio, come le azioni e le materie prime cicliche, beneficiare certamente di un miglioramento del sentiment della crescita economica. "E mentre i treasury potrebbero ritirarsi - argomenta Tahir - l'oro continuerà a essere richiesto come copertura contro l'aumento dell'inflazione. L'argento - a causa della sua elevata correlazione con l'oro (storicamente tra 0,7 e 0,8), e della forte domanda industriale (più della metà dell'argento proviene da applicazioni industriali tra cui l'elettronica, le apparecchiature mediche e la generazione di energia solare) - continuerà a offrire un ruolo di retroguardia sulla ripresa ciclica".Il secondo scenario, se il sentiment si deteriora, non sarà favorevole agli asset rischiosi. "Detto questo - argomenta l'esperto - le azioni statunitensi hanno dimostrato una significativa resilienza da un anno all'altro grazie al forte sostegno politico e alla forza del settore tecnologico. Una prospettiva economica più confusa rimetterà in gioco le funzioni difensive dell'oro e dell'argento".