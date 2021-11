Lockdown Austria scatena brusco sell-off sul petrolio, Brent e WTI a -3%

Titta Ferraro 19 novembre 2021 - 12:45

Deciso ritracciamento del petrolio con WTI e Brent in discesa di oltre il 3%. Il Bent è così scivolato sotto i 79$ sui minimi da fine settembre.Pesa la nuova impennata dei casi di COVID-19 in Europa che minaccia di rallentare la ripresa economica. L'Austria ha annunciato che entrerà in lockdown nazionale da lunedì prossimo (introducendo anche l'obbligo vaccinale dal prossimo febbraio) e la Germania potrebbe prendere in considerazione una mossa simile.Nuovi blocchi che inevitabilmente rischiano di agire da freno sulla crescita economica nell'ultimo scorcio di 2021.