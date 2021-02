L'ETF Bitcoin fa boom di scambi al debutto a Toronto e la criptovaluta sfiora i 53.000$

Titta Ferraro 19 febbraio 2021 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

No conosce soste l'ascesa del Bitcoin, con i prezzi che hanno avvicinato oggi la soglia dei $53.000 (top a 52.954 dollari). C'è addirittura chi vede la criptovaluta decuplicare il proprio valore nei prossimi anni. Anthony Pompliano, co-fondatore e socio presso Morgan Creek Digital Assets, ha stimato che potrebbe balzare fino a $500.000 entro la fine del decennio, per poi volare fino a 1 milione di dollari.Intanto ha riscosso grande successo il primo ETF sul bitcoin quotato in Nord America. Si tratta del Purpose Bitcoin ETF, che investe direttamente in "Bitcoin fisico/digitale. Il suo debutto ieri a Toronto gli investitori che hanno scambiato azioni per un valore di 165 milioni di dollari. In Europa si sono già diversi prodotti di crypto-tracking che funzionano come un ETF.