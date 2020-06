Forex: re dollaro torna in primo piano su timori nuova ondata

Daniela La Cava 25 giugno 2020 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Ancora movimenti positivi per il dollaro sul mercato forex, con il dollar index che sale in area 97 (per il secondo giorno consecutivo questa settimana), in scia ai timori legati a una nuova ondata di coronavirus che sembrano oscurare le speranze di una rapida ripresa economica. "La valuta americana è emersa dalla crisi del coronavirus come uno dei beni rifugio preferiti dagli operatori finanziari e il suo attuale rialzo è legato all'ansia che una ripresa rapida potrebbe essere impossibilitata dal un numero crescente di nuovi casi in tutto il mondo e dal rafforzamento di misure di blocco che ne potrebbero derivare", commenta Ricardo Evangelist, analista senior di ActivTrades.