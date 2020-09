Forex: dollaro, Pmi di settembre tra i temi da monitorare in settimana

Daniela La Cava 21 settembre 2020 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Per il dollaro la settimana passata si è chiusa in lieve calo. E quella appena iniziata prende il via all'insegna della debolezza per il biglietto verde, con il dollar index che si muove poco sotto la parità in area 92,88. Diversi i dati macro in agenda, attesi complessivamente positivi, ma spiccano i Pmi di settembre in uscita mercoledì. "Se si confermeranno favorevoli, soprattutto nel confronto relativo con i corrispondenti dati in uscita altrove (area euro in primis), il dollaro potrà consolidare o perlomeno stabilizzarsi", segnalano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo. "Da seguire comunque anche il flusso dei discorsi Fed. Molto importanti per il biglietto verde sarebbero anche eventuali novità sul fronte del pacchetto di stimolo fiscale", aggiungono.Sul fronte dell’euro/dollaro, Intesa Sanpaolo sottolinea che "eventuali delusioni, soprattutto nel confronto relativo con i Pmi Usa, indebolirebbero l’euro. Da monitorare nel breve anche l’evoluzione dei contagi, dopo gli aumenti registrati in Europa negli ultimi giorni".