Euro/dollaro al palo: focus su ripresa negoziati su dazi (analisti)

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via con il cambio euro/dollaro al palo (cross a quota 1,0978, +0,01%) in attesa della ripartenza delle trattative tra Stati Uniti e Cina per la questione commerciale."L’appuntamento più significativo della settimana sarà la ripresa dei negoziati sui dazi tra USA e Cina, che parte oggi e domani a livello esplorativo per entrare nel vivo giovedì e venerdì con gli incontri tra i rappresentanti di più alto livello", sottolineano gli esperti di Intesa Sanpaolo nella ‘Forex Flash'. Complessivamente il dollaro dovrebbe riuscire a stabilizzarsi con una tendenza però a restare sulla difensiva, proseguono gli esperti, a meno di sorprese positive dai dati o di sviluppi favorevoli nei negoziati Usa-Cina in grado di offrirgli nuovo slancio.