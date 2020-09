Dollaro: trend medio-lungo termine resta ribassista, dati lavoro Usa potrebbero dare direzione di breve

Daniela La Cava 4 settembre 2020 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

"Iltrend di medio-lungo termine per il dollaro continua ad essere ribassista, ma si è assistito a un rientro dai minimi di due anni raggiunti all'inizio della settimana". E' di questa opionione Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades, secondo il quale "è probabile che la volontà della Fed di mantenere tassi di interesse molto bassi per il prossimo futuro e lo stallo politico a Washington, per quanto riguarda un pacchetto di aiuti fiscali, continuerà a pesare sul dollaro". I dati sull'occupazione negli Stati Uniti, che saranno pubblicati oggi, forniranno, secondo l'esperto, una direzione più a breve termine.