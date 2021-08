Dollaro sotto osservazione, mercati pronti a setacciare verbali Fomc

Daniela La Cava 13 agosto 2021 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Dollaro sotto i riflettori, con i mercati che la settimana prossima saranno alle prese con i verbali del Fomc relativi alla riunione di luglio (in uscita mercoledì prossimo). "I mercati scansioneranno i verbali del Fomc per vedere quanti 'progressi' la Fed vede nell'economia statunitense, nonché eventuali suggerimenti sui tempi di tapering", osservano gli esperti di ING nel report dedicato alle valute "G10 FX Week Ahead: Work in progress". "Oltre ai verbali del Fomc, in uscita anche le vendite al dettaglio negli Stati Uniti di luglio, la produzione industriale e le nuove costruzioni abitative - ricordano gli esperti -. La fiducia nella ripresa degli Stati Uniti arriva in un momento in cui i timori per il virus si stanno diffondendo in Asia".