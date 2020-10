Dollaro: "sentiment mercato si conferma primo driver" per biglietto verde

Daniela La Cava 14 ottobre 2020 - 07:59

Continua a muoversi sopra la parità anche stamattina il dollaro (dollar index in area 93,55), dopo il rimbalzo della vigilia che ha permesso al biglietto verde di recuperare integralmente il calo di venerdì. "Ancora una volta favorito dal prevalere di un sentiment risk-off sulla notizia dell’interruzione di alcuni studi per un vaccino contro il coronavirus e al ridursi della probabilità che un nuovo pacchetto di stimolo fiscale venga approvato prima delle elezioni", segnalano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex flash', indicando che il sentiment di mercato si conferma il driver principale del biglietto verde. Possibili spunti ulteriori potrebbero giungere dai vari discorsi Fed in programma nel corso della giornata.