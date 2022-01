Dollaro: segnali di recupero in attesa del test inflazione Usa

Daniela La Cava 12 gennaio 2022 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Dollaro in lieve recupero sul mercato forex, con il Dollar index che si muove poco sopra quota 95,6. "Il dollaro ha corretto ieri, non traendo beneficio dalle dichiarazioni di Powell, penalizzato anche dal prevalere di condizioni di mercato risk-on", sottolineano dall'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex Flash' di oggi rimarcando che in realtà Powell ha indicato che se l’elevata inflazione dovesse persistere più a lungo del previsto la Fed non esiterebbe a fare più rialzi dei tassi, aprendo implicitamente le porte ad un primo rialzo a marzo, scenario già contemplato dal mercato. Powell si è mostrato però più cauto sulle tempistiche della riduzione del bilancio."Oggi, comunque, il dollaro dovrebbe avere la possibilità di proseguire il recupero già in atto questa mattina sui dati di inflazione, attesi in ulteriore significativo aumento, a meno che non deludano", aggiungono da Intesa.