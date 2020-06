Dollaro: performance positive alla vigilia della Fed

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 10:27

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per il dollaro sul mercato forex alla vigilia della riunione della Federal Reserve (Fed), che annuncerà domani sera le sue decisioni di politica monetaria. Aspettando la banca centrale Usa e le dichiarazioni del presidente Jerome Powell in conferenza stampa, il dollar index si muove in rialzo dello 0,29% a 96,9."Il dollaro ha aperto la settimana portandosi leggermente al di sopra dei livelli di venerdì, anche se poi non è riuscito a chiudere la giornata al rialzo. Il sentiment globale circa le possibilità di ripresa post-lockdown si mantiene moderatamente positivo, privando il biglietto verde di supporto - commentano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex daily' odierna -. Tuttavia, dopo la recente fase correttiva il downside dovrebbe essere modesto. Oggi infatti apre al rialzo. In attesa del Fomc di domani, fatte salve notizie di particolare rilievo, il dollaro dovrebbe tendenzialmente stabilizzarsi".