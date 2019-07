Dollaro: luglio inizia con gli acquisti grazie a tregua Usa-Cina

Daniela La Cava 1 luglio 2019 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Il mese di luglio parte con uno slancio positivo per il dollaro. Come dimostra l'andamento del Dollar Index, che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute, che sta avanzando di circa lo 0,4% a quota 96,52."Il dollaro Usa è al rialzo, soprattutto contro lo Yen giapponese e Franco svizzero - sottolinea Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades -. La buona notizia che, almeno per ora, ci sarà una tregua nel conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, ha spinto il flusso dai tradizionali beni rifugio, come le valute giapponesi e svizzere, a strumenti percepiti come più rischiosi. Questa dinamica spiega i guadagni della valuta statunitense".