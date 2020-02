Dollaro in rialzo in avvio d'ottava, orientato ai dati macro della settimana

Daniela La Cava 3 febbraio 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via in moderato rialzo per il dollaro, che aveva chiuso la passata ottava in calo. Lo testimonia l'andamento del Dollar Index, l'indice che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute, che viaggia sopra quota 97 (+0,11%).Gli analisti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella "Forex Flash" odierna sottolineano che "L’esito del Fomc, che ha mostrato una Fed attendista e molto cauta, ha prevalso sulle spinte rialziste che avevano favorito il biglietto verde nel suo ruolo di safe haven di fronte alle preoccupazioni per il coronavirus". Si guarda ora agli spunti macro della settimana appena iniziata. Sotto la lente, in particolare, l’Ism manifatturiero oggi, l’Ism non-manifatturiero mercoledì e l’employment report venerdì, attesi tutti positivi."A meno di delusioni il dollaro potrebbe quindi recuperare almeno parte del calo degli ultimi giorni o comunque interrompere la discesa", aggiungono gli esperti di Intesa Sanpaolo.