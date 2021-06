Dollaro guadagna terreno, sul mercato salgono timori per variante Delta

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi sul mercato forex per il dollaro. Come testimonia l'andamento del dollar index (monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute) che sale dello 0,17% poco sopra quota 92. "Il dollaro sta guadagnando terreno poiché le preoccupazioni del mercato sulla diffusione della variante Delta continuano a crescere", segnala Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades, indicando che "il biglietto verde è ancora una volta all’attacco ora che ci sono nuovi blocchi in corso in Asia e l'estate europea sembra più cupa di quanto sembrasse solo poche settimane fa, quando l'intensificazione del programma di vaccinazione prometteva una rapida ripresa economica". L'euro, aggiunge l'esperto, sembra colpito all’offuscarsi della ripresa del commercio internazionale e potrebbe testare a breve nuovi minimi multi-mese contro il dollaro, man mano che la nuova variante si diffonde in tutto il continente.