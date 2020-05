Dollaro fatica a prendere una direzione: ecco i temi che potrebbero guidarlo oggi (analisti)

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

"Il dollaro fatica a prendere una direzione in balia di input contrastanti. Rimane il dubbio che, nonostante l’avvio della fase di uscita dal lockdown, la ripresa possa essere più lunga e difficile del previsto". E' quanto scrivono gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex flash' di oggi. In particolare, ieri i sussidi di disoccupazione sono stati infatti più deboli delle attese. "Il dollaro, che si era rafforzato sulle dichiarazioni di Trump – espressosi, per la prima volta durante tutta la presidenza, a favore di un dollaro forte – è poi sceso erodendo buona parte dei progressi precedenti", segnalano ancora gli esperti, secondo i quali la giornata odierna potrebbe mostrare un andamento simile. A livello macro si attendono diversi dati in arrivo dagli Stati Uniti che potrebbero essere contrastanti: possibile miglioramento dai dati di maggio (indice Empire) grazie all’allentamento delle misure di contenimento, peggioramento invece da quelli di aprile (vendite al dettaglio e produzione industriale) a causa del lockdown.