Dollaro: due banchi di prova, l'ISM manifatturiero e l'employment report

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Il dollaro ha aperto la settimana in calo, ma la dinamica è stata probabilmente molto condizionata dai flussi legati alla chiusura del mese nonché amplificata dagli scambi ridotti a mercati chiusi negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Secondo gli esperti di Intesa Sanpaolo, "il banco di prova per il biglietto verde sarà tra oggi – con l’uscita dell’ISM manifatturiero, atteso circa stabile – e venerdì – con l’employment report, atteso in miglioramento". "Se i dati non deluderanno e i rendimenti USA risaliranno, il dollaro dovrebbe perlomeno avviare un primo tentativo di recupero", concludono da Intesa.