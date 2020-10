Dollaro: dinamica guidata da sentiment di mercato, focus su notizie pacchetto stimolo ed elezioni Usa

Daniela La Cava 12 ottobre 2020 - 08:52

La settimana parte senza verve per il dollaro. Come dimostra l'andamento del Dollar Index (indice che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute) che si muove sopra la soglia di 93 (+0,03%)."La dinamica del biglietto verde potrebbe restare guidata soprattutto dal sentiment di mercato (risk aversion) in relazione alle notizie sul pacchetto di stimolo e sulle elezioni - commenta l'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex flash' di oggi -. I rischi verso il basso parrebbero prevalenti, ma il livello di partenza del dollaro già molto basso dovrebbe contribuire a contenere il downside". Da Intesa Sanpaolo ricordano inoltre che nel corso della settimana verranno diffusi diversi dati rilevanti (tra i quali inflazione, indice Empire, Philly Fed, fiducia delle famiglie), attesi nel complesso positivi, e vari discorsi Fed.