Dollaro debole: "servono più dati positivi per reimmettere biglietto verde su sentiero rialzista"

Daniela La Cava 18 maggio 2021 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Proseguono anche oggi i lievi cali per il dollaro che ha aperto la settimana in flessione, per quanto contenuta, non ricevendo supporto dai rendimenti, che sono rimasti sulla difensiva. "L’indice Empire è sceso meno delle attese ma serve un maggior numero di dati positivi per reimmettere il biglietto verde su un sentiero rialzista - spiegano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo -. Dalla Fed Clarida ha indicato che la Fed agirà se i rischi al rialzo sull’inflazione dovessero diventare significativi. Se i rendimenti non risalgono stabilmente, non risale nemmeno il dollaro".