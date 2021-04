Dollaro: dati Usa in uscita oggi (attesi positivi) potrebbero frenare discesa

Daniela La Cava 15 aprile 2021 - 08:41

MILANO (Finanza.com)

Anche oggi il dollaro resterà sotto osservazione. Dopo la discesa di ieri, sulla difficoltà a risalire dei rendimenti, rimasti in prossimità dei minimi degli ultimi giorni, questa mattina il dollar index si mostra ancora debole a quota 91,67 (-0,02%)."Si tratta di una fase temporanea dopo l'ascesa del primo trimestre, spiegata dalla retorica cauta della Fed - spiegano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo nella 'Forex Flash' -. Ieri Powell ha ribadito che la svolta di policy arriverà solo quando i dati mostreranno progressi sufficientemente significativi verso gli obiettivi, precisando che il tapering avverrà ben prima dei rialzi dei tassi e aggiungendo che è altamente improbabile che questi ultimi arrivino prima di fine 2022, anche se comunque la decisione finale dipenderà dai dati, non da riferimenti temporali". Intanto i dati USA in uscita oggi, aggiungono da Intesa, sono attesi molto positivi, il che potrebbe perlomeno frenare la discesa del dollaro, se non necessariamente agevolarne un recupero.