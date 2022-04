Dollaro ancora positivo, oggi il test dell'inflazione Usa

Redazione Finanza 12 aprile 2022 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per il dollaro in vista del dato sull'inflazione Usa, in uscita nel pomeriggio italiano. In particolare, il dollar index sale dello 0,2% e si mantiene sopra la soglia di 100 sorretto dalla prospettiva di una restrizione Fed più robusta."Nella stessa direzione dovrebbe condurre anche l’ampio aumento dell’inflazione atteso dai dati di oggi, favorendo il rafforzamento in atto del biglietto verde", segnala l'economista di Intesa Sanpaolo Asmara Jamaleh suggerendo che "anche nel breve va comunque tenuta monitorata l’evoluzione della risk aversion che, se ampiamente in calo, toglierebbe parziale sostegno al dollaro".