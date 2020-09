Dollaro ancora debole, per analisti nel "brevissimo rischi verso il basso"

Daniela La Cava 1 settembre 2020 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Il dollaro continua ad essere debole. Il biglietto verde si muove oggi in territorio negativo e ieri ha aperto la settimana in ulteriore calo, inaugurando nuovi minimi dell’anno, ancora sulla scia della nuova definizione di obiettivo di inflazione annunciata dalla Fed. "La scadenza di fine mese e la chiusura dei mercati britannici per bank holiday potrebbero avere amplificato la reazione, per cui un test più attendibile si avrà a partire da oggi, anche in relazione ai dati", commentano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo ricordando che oggi esce l’ISM manifatturiero, atteso in aumento. "Nel brevissimo termine tuttavia i rischi sono verso il basso per il dollaro. Da seguire anche i discorsi Fed, soprattutto con riferimento alle novità sull’obiettivo di inflazione", segnalano ancora da Intesa Sanpaolo.