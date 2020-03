Dollaro al palo: via libera da Camera a bazooka fiscale Usa "potrebbe dare sostegno"

Daniela La Cava 27 marzo 2020 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Dollaro sotto osservazione sul mercato forex dopo la correzione di ieri in scia al pessimo dato relativo ai sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. In particolare, il Dollar Index, ovvero l'indice che monitora il trend del biglietto verde nei confronti di un paniere delle sei principali valute, si mantiene sotto la soglia di 100 (99,7, a +0,02%)."Il dollaro ha corretto ampiamente ieri penalizzato dal dato sui sussidi di disoccupazione che sono saliti a livelli mai visti, oltre tre milioni, rispetto a 282mila della settimana precedente, a causa delle chiusure imposte dall’epidemia", osservano gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo rimarcando che ora si attende l’approvazione alla camera del nuovo pacchetto di stimolo fiscale da 2.000 miliardi di dollari. "Questo - segnalano - potrebbe offrire parziale sostegno al biglietto verde, ma non sarà probabilmente sufficiente a impedire che chiuda la settimana al ribasso".