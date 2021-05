Dogecoin schizza a +36% oltre 0,5$ prima del debutto di Elon Musk al SNL

Titta Ferraro 4 maggio 2021 - 17:04

MILANO (Finanza.com)

Impennata prepotente oggi delle quotazioni del Dogecoin che per la prima volta supera quota 0,50 dollari, portando il suo saldo da inizio anno a un incredibile +12.500%. Dai dati Coindesk emerge che la cripto mene segna oggi +36% a 0,55 $, ma nel pomeriggio ha toccato un picco a 0,611 $.Ieri un assist alla cripto meme creata per gioco nel 2013 è arrivato dalla decisione di eToro di aggiungere il Dogecoin tra le cripto presenti nella propria piattaforma alla luce della forte domanda da parte dei clienti.Ad alimentare la dogecoin mania è anche l'onda lunga del tweet di Elon Musk di settimana scorsa. Il fondatore di Tesla ha anticipato il suo debutto nelle vesti di conduttore, il prossimo 8 maggio, della puntata del programma comico Saturday Night Live twittando “The Dogefather SNL May 8”. Tra i daily trader si scommette sulla possibilità che Musk l'8 maggio accenni al Doge e in qualche modo spinga in alto il prezzo.