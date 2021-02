Dogecoin impazza con +1.380% Ytd e scambi record dopo i tweet di Musk e Snoop Dogg

Titta Ferraro 8 febbraio 2021 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Domenica sugli scudi per Dogecoin, la criptovaluta nata per gioco e che nelle ultime settimane è finita sotto i riflettori anche per l'interesse che ha suscitato sui social anche tra imprenditori di spicco come Elon Musk. Le quotazioni sono balzata del 65% in 24 ore fino a un massimo record di $ 0,083745 toccato ieri, secondo i dati di CoinMarketCap. Shib. E' così divenuta l’ottava criptovaluta più preziosa del pianeta. Al suo picco intraday domenica, il volume degli scambi di dogecoin aveva raggiunto circa $ 13,5 miliardi nelle ultime 24 ore. Da inizio anno la criptovaluta nata per gioco come una parodia di Doge – termine slang che storpia la parola ‘dog’, cane in inglese, inizialmente associata al cane da caccia giapponese Shiba Inu, soprannominato ‘Shibe’ – è cresciuta di oltre il 1.380%.Ieri il rapper americano Snoop Dogg si è unito a Elon Musk e alla rockstar dei Kiss, Gene Simmons, twittando su Dogecoin. Elon Musk, già molto attivo sull'argomento Dogecoin nella giornata di venerdì, ieri sera ha twittato “Chi ha lasciato uscire il Doge?”. Ore dopo il Tweet di Dogg, Musk ha anche twittato una foto ispirata al Re Leone di se stesso che sorregge Simmons che tiene in mano Snoop Dogg che a sua volta tiene in mano uno Shiba Inu.Nelle scorse settimane Musk aveva pubblicato una foto di una rivista fittizia “Dogue” - un’opera teatrale sul popolare titolo di moda “Vogue” - che ha portato a un aumento dell′800% del prezzo di dogecoin.