Crisi Ucraina, escalation tensioni Russia-Usa: petrolio al record in sette anni, Brent fin oltre $96

Laura Naka Antonelli 14 febbraio 2022 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Prezzi del petrolio in rialzo, volano al record in più di sette anni, scontando i timori su una possibile invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che potrebbe tradursin in severe sanzioni americane ed europee contro il paese produttore top di petrolio.I futures sul Brent avanzano di oltre 1 punto percentuale a $95,56 al barile, dopo aver testato quota $96,16, record dall'ottobre del 2014. Il contratto WTI scambiato a New York è salito fino al record intraday di $94,94, valore più alto dal settembre del 2014.Nelle ultime ore il presidente americano Joe Biden, stando a quanto ha riferito la Casa Bianca, ha detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che gli Stati Uniti, insieme agli alleati, "risponderanno in modo rapido e deciso" ad un'aggressione della Russia di Vladimir Putin.