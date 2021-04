Criptovalute in picchiata: Bitcoin -10% ed Ethereum crolla fino a -21%

Titta Ferraro 18 aprile 2021 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Ondata di vendite su tutte le principali criptovalute. Dopo una settimana di guadagni in coincidenza con l'Ipo di Coinbase a Wall Street, oggi fioccano gli ordini di vendita su bitcoin e le altre maggiori criptovalute. Il Bitcoin , la criptovaluta numero uno al mondo per valore, segna -10% circa a 55.860 dollari dopo essere crollata fino a 52.148 dollari (dati coindesk). E' la più grande perdita percentuale dal 21 gennaio. In settimana aveva toccato dei massimi storici a 64.829 dollari.Peggio fanno le altre maggiori criptovalute a partire dall'Ether, la moneta collegata alla rete blockchain di Ethereum, arrivato a cedere oltre il 21% sotto il muto dei 2.000 dollari, per poi recuperare in area 2.200, comunque in calo di oltre l'11%. TRa le altre cripto si segnala il -20% di XRP, -17% Stellar e -13% del Cardano.