Bitcoin schizza a nuovo record di 44.800 $ dopo annuncio Tesla

8 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Acquisti sul bitcoin che è schizzato fino a 44.800 $, nuovo picco storico (dati CoinDesk). A fare da trampolino al nuovo rally della criptovaluta è l'annuncio di Tesla che in un filing SEC rimarca che a gennaio 2021 ha aggiornato la sua politica di investimento e a seguito di ciò ha acquistato bitcoin per un valore di $ 1,5 miliardi. Tesla ha acquistato il bitcoin per “una maggiore flessibilità per diversificare ulteriormente e massimizzare i rendimenti sui contanti”. Oltre all’acquisto, Tesla ha detto che ha intenzione di iniziare ad accettare pagamenti in bitcoin anche in cambio dei suoi prodotti."Come parte della politica, che è stata debitamente approvata dal Comitato di verifica del nostro Consiglio di amministrazione, possiamo investire una parte di tale liquidità in determinate attività di riserva alternative, comprese risorse digitali, lingotti d'oro, fondi scambiati in borsa e altre attività come specificato in futuro", precisa il colosso delle auto elettriche guidato da Elon Musk.