Bitcoin resta sopra soglia 50mila$: per analisti presenta zona di lateralità tra 51-45mila$

Redazione Finanza 27 dicembre 2021 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin è riuscito a mantenersi sopra i 50mila dollari durante il Natale, sebbene con volumi sempre in diminuzione. "Bitcoin presenta una zona di lateralità, nell’area dei 51mila e 45mila dollari - segnala Gabriel Debach, market analyst di eToro -. Dopo la divergenza ribassista registrata sia sul RSI che nel MACD di metà novembre, oggi osserviamo una divergenza rialzista del 21 dicembre, tuttavia non presente sul MACD". Con il rischio di un falso segnale e con volumi in diminuzione, l'analista consiglia di "aspettare avvisaglie maggiormente chiare".