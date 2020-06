Petrolio: probabili altri incontri straordinari dell'Opec+ nei prossimi mesi

Valeria Panigada 8 giugno 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Focus sul petrolio dopo che sabato l'Opec+ ha deciso di prolungare i tagli alla produzione fino a luglio. Ma non solo. Sono stati adottati anche altri provvedimenti importanti. "Sono stati adottati nuovi meccanismi per aumentare l'osservanza delle decisioni prese dall'Opec+ - sottolinea Nitesh Shah, Director Research di WisdomTree - I paesi che non rispettano appieno le loro quote produttive in un determinato mese dovranno compensare tale scompenso nei mesi successivi". Secondo l'esperto, questo nuovo meccanismo potrebbe portare ad un ulteriore rialzo nel petrolio con una reazione positiva del mercato. Ma attenzione, avverte, perché se i trasgressori seriali non si adeguassero e l'accordo dovesse saltare, si potrebbe assistere alla rimozione di un'importante soglia del prezzo del petrolio. Un altro risultato importante della riunione è stato che il comitato ministeriale congiunto di monitoraggio (JMMC) si riunirà ora mensilmente per esaminare i livelli di aderenza dei paesi. La prossima riunione del JMCC si terrà il 18 giugno. E questa riunione potrebbe offrire nuovi dati per valutare la situazione attuale.Ma non solo. "Aspettiamoci altre riunioni straordinarie quest'anno", afferma Nitesh Shah. La prossima riunione dell'Opec è prevista per il 30 novembre e l'incontro con i non membri è previsto per l'1 dicembre. "Data la volatilità dei mercati petroliferi, la rinnovata attenzione al rispetto delle decisioni prese e la domanda in costante cambiamento, non ci sorprenderebbe se nei prossimi mesi venissero annunciati altri incontri straordinari", avvertono da WisdomTree.