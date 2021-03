Petrolio affonda a oltre -5% e mette KO Eni e gli altri titoli oil di Piazza Affari

Titta Ferraro 25 marzo 2021 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Continua il saliscendi del petrolio. Il future sul WTI viaggia sui minimi di giornata, in calo di oltre il 5% in area 58$ dopo lo spring di +6% dela vigilia in scia alla notizia del blocco del Canale di Suez dovuto a una nave conteiner incastrata. Oggi tornano a dominare invece i timori di una domanda debole ovuta al prolungarsi dei blocchi Covid soprattutto in Europa.Ritracciano così i titoli oil di Piazza Affari con ENI a 10,09 euro (-1,46%); peggio fanno Tenarsi con -3% e Saipem -2,01%.