Sui mercati prosegue fase risk-on: Oro perde terreno (analisti)

Redazione Finanza 29 marzo 2022 - 12:17

MILANO (Finanza.com)

Sui mercati sembra ancora avere la meglio oggi un cauto ottimismo in vista del round di negoziati previsti per oggi in Turchia tra le delegazioni di ucraina e della Russia. Prosegue la cosiddetta fase definita di 'risk on', e in questo contesto l'oro, bene rifugio per eccellenza, continua a perdere terreno. In questo momento il prezzo dell'oro scende di circa l'1,4% a 1.913,2 dollari l'oncia."I prezzi dell'oro calano martedì, poiché gli attesi colloqui tra Russia e Ucraina fanno sperare in un'attenuazione del conflitto, diminuendo l'appeal del metallo prezioso, mentre i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi continuano a salire - sottolinea Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades -. Un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è uno dei potenziali scenari che si prospettano se i negoziati odierni porteranno frutti, il che solleva la propensione al rischio, penalizzando l'oro rifugio". Secondo l'esperto, "un altro fattore che pesa sull'oro é l'aumento dei rendimenti del Tesoro statunitense, guidato dall’inasprimento monetario della Fed, che aumenta il costo di detenzione del metallo prezioso, che invece non ha rendimento o dividendo".