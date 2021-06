Sterlina risale dopo sorpresa inflazione maggio

Daniela La Cava 16 giugno 2021 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

La sterlina sta guadagnando terreno nei confronti del dollaro e dell'euro, dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione nel Regno Unito che hanno rivelato un tasso su base annua del 2,1% a maggio. In particolare, il cross GBP/USD sale dello 0,25% e viaggia in area 1,4116."Questo numero ha sorpreso il mercato al rialzo. Gli analisti avevano infatti previsto un aumento dei prezzi al consumo dell'1,8% - commenta Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades -. Gli investitori hanno ritenuto questo dato una ragione sufficiente per sostenere la sterlina per via del fatto che l'inflazione al di sopra dell'obiettivo della Banca d'Inghilterra del 2% per un periodo prolungato potrebbe costringere i funzionari della banca centrale britannica ad aumentare i tassi di interesse, una dinamica di supporto per la sterlina".