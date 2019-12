Sterlina debole alla vigilia del voto, focus su ultimi sondaggi

Daniela La Cava 11 dicembre 2019 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Debolezza per la sterlina alla vigilia dell'appuntamento con le elezioni politiche nel Regno Unito. Poco dopo le 12.30, il cambio sterlina/dollaro si muove in lieve calo dello 0,04% a 1,3147. A frenare la valuta britannica la pubblicazione dell'ultimo sondaggio elettorale in Gran Bretagna che indica una maggioranza minore del previsto per i Tory di Boris Johnson."E’ importante notare che tale risultato è ora all'interno del margine statistico di errore e un altro Parlamento spaccato non può essere escluso - osserva Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades -. Il recente sostegno trovato dalla sterlina è dovuto alle aspettative di una maggioranza conservatrice in parlamento che dovrebbe produrre un rapido ritiro dall'UE, seguito da negoziati costruttivi tra i due blocchi su un accordo commerciale post-Brexit". Secondo l'esperto, un altro Parlamento spaccato prolungherebbe l'incertezza sull'esito della Brexit, rappresentando un rischio elevato per la sterlina.