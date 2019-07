Sterlina: ancora debolezza su incertezza economica (analisti)

Daniela La Cava 2 luglio 2019 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Attualmente è scambiata appena sopra 1,26 dollari, la sterlina britannica mostra una certa debolezza rispetto a tutte le principali valute, visto che l'incertezza economica dovuta alla Brexit e il rallentamento della domanda interna e delle esportazioni cominciano a farsi sentire. Lo segnala Ricardo Evangelista, analista senior di ActivTrades, sottolineando che "la pubblicazione di ieri di dati economici, tra i quali i dati Pmi industriali, ha indicato un calo dell'attività manifatturiera, che si è verificato per la terza volta consecutiva". Il rilascio di questa ultima serie di dati, prosegue l'esperto, ha accentuato le prospettive tetre per l'economia britannica e il declino della sterlina potrebbe diventare ancora più pronunciato se gli investitori continuassero a voltare le spalle alla valuta britannica per via dell'incertezza legata alla Brexit.Al momento il cross GBP/USD registra un calo dello 0,19% a 1,2614.