Petrolio a picco: Wti crolla del 7% sotto quota 30$, -10% per il Brent

Daniela La Cava 16 marzo 2020 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Quotazioni del petrolio in picchiata. Dopo l'avvio di giornata in rosso, il petrolio ha ampliato le perdite con il Wti che cede oltre il 7% a 29,77 dollari al barile e con il Brent che perde quasi il 10% a 30,54 dollari in scia alle preoccupazioni per una forte contrazione della domanda causata dal coronavirus.