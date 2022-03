Oro, ulteriore accelerazione al ribasso: mercati guardano a spiragli pace dopo colloqui in Turchia

Daniela La Cava 29 marzo 2022 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione al ribasso per l'oro che è anche sceso sotto la soglia dei 1.900 dollari l'oncia in scia agli spiragli di pace arrivati dal primo round di negoziati tra Russia e Ucraina in corso in Turchia. Poco prima delle 16, le quotazioni del metallo giallo registrano un calo di oltre l'1,8% a quota 1.905 dollari l'oncia, proseguendo così sulla strada dei ribassi registrati già stamattina in un contesto 'risk-on' sui mercati.