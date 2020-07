Oro settimana parte in rialzo, confermato forte interesse per investitori (analisti)

Daniela La Cava 20 luglio 2020 - 11:52

MILANO (Finanza.com)

Per l'oro la settimana è iniziata in rialzo. Come sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, il prezzo spot del lingotto è molto al di sopra di 1.800 dollari l'oncia, confermando l'enorme interesse degli investitori per il metallo giallo, mentre la volatilità rimane bassa. "Il prezzo è a meno di 10 dollari dal picco di 9 anni raggiunto la scorsa settimana a 1.818 - segnala l'esperto -. Un chiaro superamento di questo livello potrebbe far spazio ad ulteriori rialzi mentre in questa fase non ci sono ancora segnali di correzioni poiché gli investitori continuano a comprare oro per proteggere il proprio portafoglio dal rischio di nuove cadute dei mercati azionari".