Oro: "scenario incerto continua a indicare tendenza rialzista" (analisti)

Daniela La Cava 4 maggio 2020 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana inizia all'insegna degli acquisti per l'oro, con le quotazioni che guadagnano quasi l'1%. Come sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, nel suo commento odierno sul metallo prezioso "gli investitori stanno acquistando di nuovo il lingotto su ogni singolo calo poiché lo scenario generale incerto continua ad indicare una tendenza rialzista per il prezzo dell'oro". A livello tecnico, secondo l'esperto, il supporto collocato a 1.670 dollari è ora ancora più forte, mentre il prezzo continua la sua danza lenta appena sopra la soglia psicologica di 1.700 dollari. Avremmo un altro segnale rialzista se il prezzo fosse in grado di superare i recenti picchi di 1.730 / 1.735". De Casa rimarca che nel complesso, l'oro mantiene saldo il suo ruolo di bene rifugio in un mercato in cui la volatilità rimane elevata e il prossimo ribasso sulle borse potrebbe essere dietro l'angolo se il virus tornasse con una seconda ondata.