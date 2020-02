Oro sale, investitori corrono verso i beni rifugio con contagi Coronavirus

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta la corsa dell'oro che inizia la settimana in deciso rialzo: le quotazioni del metallo giallo salgono dell'1,20% a 1.669,75 dollari l'oncia. A spingere gli investitori verso il bene rifugio per eccellenza ci sono i timori per il coronavirus, e in particolare la propagazione dei contagi al di fuori della Cina, colpendo Paesi come l'Italia e la Corea del Sud. In particolare, l'Italia è il paese ex Asia più colpito dal coronavirus, con 152 casi di persone infettate e tre decessi a causa della malattia del coronavirus COVID-19.