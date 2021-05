Oro: prezzo sfida 'zona di resistenza a 1.900$', trend principale resta positivo

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Seduta all'insegna della debolezza per l'oro che però resta a un passo dalla soglia psicologica del 1.900 dollari l'oncia. "Il tentativo di ripresa del dollaro non ha frenato la forza dell'oro vista negli ultimi giorni. Il prezzo sta sfidando la zona di resistenza a 1.900, mentre la tendenza principale sembra ancora positiva per il lingotto", spiega Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, Da un punto di vista tecnico, aggiunge l'esperto, l'oro sembra sulla buona strada per continuare la sua ripresa, con un potenziale obiettivo nell'area di 1.940- 1.950 dollari. Viceversa, un calo sotto i 1.870 dollari sarebbe il primo segno di debolezza.