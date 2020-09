Oro: non trova carburante per nuovi rally, nonostante Borse fiacche

Redazione Finanza 21 settembre 2020 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

L'oro non trova la strada dei rialzi in avvio d'ottava, nonostante le Borse siano in rosso mentre aumenta la minaccia di nuovi lockdown in vari Paesi. "L'oro non trova carburante per nuovi rally e il prezzo sta languendo, perdendo più di 10 dollari", spiega Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, nel suo commento giornaliero sul metallo prezioso. "Il fatto che il lingotto non sta guadagnando terreno nonostante lo scenario anti-rischio conferma la correlazione positiva (diretta) con gli indici azionari che abbiamo visto negli ultimi mesi", spiega ancora l'esperto, secondo il quale dal punto di vista tecnico lo scenario è invariato, con una prima zona di supporto a 1.920 dollari. "Un ribasso sotto i 1.860 dollari sarebbe un forte segnale negativo. Viceversa, un recupero sopra i dollari 2.000 potrebbe far spazio ad un nuovo rialzo, che potrebbe avere come nuovo obiettivo il picco di Agosto a 2.070 dollari", conclude De Casa.