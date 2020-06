Oro: investitori in stand-by, attesa per nuovo stimolo prima di prendere posione

Daniela La Cava 18 giugno 2020 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Giornata poco mossa per l'oro, con le quotazioni che mostrano solo un lieve rialzo dello 0,46% in area 1.741 dollari. La volatilità è diminuita sulle bBorse nelle ultime 48 ore e l'oro sta seguendo questa tendenza con movimenti molto più limitati. "Nonostante una certa oscillazione intraday, il prezzo ha trovato il suo equilibrio - almeno per il momento - in una forchetta ristretta tra 1.715 e 1.730", spiega Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, sottolineando come "gli investitori sembrano essere in una modalità di attesa e stanno aspettando un nuovo stimolo prima di prendere una posizione più chiara sul lingotto, che rimane vicino al suo livello più alto in 7 anni e mezzo ma senza sfidarlo con successo".