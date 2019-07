Oro guarda a dati lavoro Usa, trend principale resta rialzista (analisti)

Daniela La Cava 5 luglio 2019 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Oro alla finestra in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa. Le quotazioni del metallo giallo mi muovono in leggero ribasso, mostrando un calo dello 0,29% a 1.416,7 dollari l'oncia. "Gli investitori sono tutti concentrati sui dati sul lavoro (NFP) attesi in un paio d'ore dagli Stati Uniti e l'oro mostra poca volatilità - afferma Carlo Alberto De Casa, capo analisti di ActivTrades -. Da un punto di vista tecnico, stiamo assistendo ad una fase di consolidamento dopo il massiccio rally delle ultime settimane."La tendenza principale - prosegue l'esperto - rimane rialzista poiché i prezzi si mantengono ben al di sopra del livello di supporto chiave di 1.380 e della soglia psicologica di 1.400. Qualsiasi rallentamento nell'economia degli Stati Uniti che potrebbe far prendere alla Fed una svolta più accomodante, potrebbe essere un elemento di supporto per il lingotto".