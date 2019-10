Oro: grande rally prima parte 2019 per ora sospeso, investitori alla finestra (analisti)

Daniela La Cava 21 ottobre 2019 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

"La volatilità sembra essere scomparsa sull'oro, ora scambiato in una fascia laterale. Il grande rally visto nella prima parte dell'anno sembra per al momento sospeso, mentre i mercati azionari sembrano ancora propensi al rischio". Lo sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, aggiungendo che "dopo aver convertito in oro parte del loro portafoglio negli ultimi mesi, gli investitori, stanno aspettando nuovi movimenti del mercato, potenzialmente dagli sviluppi della guerra commerciale e dalla politica monetaria messa in atto dalla Fed e dalla Bce". Sembra essere, invece, ridotto l'impatto della Brexit sul lingotto.Da un punto di vista tecnico, De Casa indica che si avrà "un primo segnale positivo con una nuova ripresa sino ai 1.500 dollari, mentre il primo supporto è ora posizionato a 1.477 dollari, che è il minimo raggiunto la scorsa settimana, seguito da 1.460 dollari".