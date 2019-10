Oro: dopo ultima mossa Fed, inizia nuova fase per lingotto (analisti)

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva per l'oro che continua a muoversi in territorio positivo (+1,3%), all'indomani della riunione della Fed che ha tagliato i tassi. "Come avevamo anticipato, il taglio dei tassi d’interesse dello 0,25% da parte della Fed era già dato per scontato e gli investitori rimangono piuttosto ottimisti sul lingotto. Ora, dopo l’ultima mossa del Fomc, inizia una nuova fase per l’oro", spiega Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, ricordando che nel corso del 2019 "le decisioni di politica monetaria da colomba sono state uno dei fattori rialzisti per il metallo giallo". Adesso, lo spazio per ulteriori tagli da parte della Fed è ridotto e lo spazio d'azione per la Bce è davvero minimo."È comunque probabile che la tendenza per l’oro rimanga moderatamente rialzista visto che gli investitori vedono il lingotto come un bene rifugio in uno scenario con crescenti rischi di un rallentamento economico e grande interesse nel metallo prezioso da parte delle banche centrali", aggiunge l'esperto.